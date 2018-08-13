В Івано-Франківську невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса

В Івано-Франківську обстріляли тролейбус, який перевозив пасажирів. Невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса.

Про це повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.

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Близько години тому у нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршрут №2. Трапилося це на зупинці "Крок". Стріляли у лобове скло,

– йдеться у повідомленні.

За словами мера, водій тролейбусу одразу відчинила двері та випустила пасажирів. Постраждалих немає.

"Зараз на місці працює поліція та ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти особу, що стріляла", – додав він.



Фото з місця події / Фото versii.if.ua