15:36
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Івано-Франківську невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса

228 Читать новость на русском
В Івано-Франківську обстріляли тролейбус
В Івано-Франківську обстріляли тролейбус / Ілюстративне фото

В Івано-Франківську обстріляли тролейбус, який перевозив пасажирів. Невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса.

Про це повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.

Читайте також: Мер Франківська Марцінків обматюкав суддів після футбольного матчу: відео 18+

Близько години тому у нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршрут №2. Трапилося це на зупинці "Крок". Стріляли у лобове скло,
– йдеться у повідомленні. 

За словами мера, водій тролейбусу одразу відчинила двері та випустила пасажирів. Постраждалих немає.

"Зараз на місці працює поліція та ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти особу, що стріляла", – додав він.


Фото з місця події / Фото versii.if.ua

 

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сьогодні, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сьогодні, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
сьогодні, 12:02 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
Ілля Кенігштейн
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сьогодні, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Atlas Weekend 2018: програма на всі дні фестивалю, учасники, квитки та ціни
3 липня , 09:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Півзахисник "Шахтаря" поділився очікуваннями від нового формату чемпіонату
 19 липня 2016 , 21:43
Ярославський: Ахметов завжди говорив, що "Металіст" схожий на "Шахтар", а на кого зараз схожі "гірники"?
 20 березня 2017 , 09:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук