В Івано-Франківську невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса
В Івано-Франківську обстріляли тролейбус, який перевозив пасажирів. Невідомий вистрілив у лобове скло тролейбуса.
Про це повідомив у Facebook міський голова Роман Марцінків.
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Близько години тому у нашому місті обстріляли тролейбус, який курсує на маршрут №2. Трапилося це на зупинці "Крок". Стріляли у лобове скло,
– йдеться у повідомленні.
За словами мера, водій тролейбусу одразу відчинила двері та випустила пасажирів. Постраждалих немає.
"Зараз на місці працює поліція та ревізор з безпеки руху КП "Електроавтотранс", намагаються знайти особу, що стріляла", – додав він.
Фото з місця події / Фото versii.if.ua
Джерело: 24 Канал
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