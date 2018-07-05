В Ивано-Франковске обвалился балкон вместе с пенсионеркой: фото и видео

В четверг утром, 5 июля, в центре Ивано-Франковска обрушилась часть каменного балкона на третьем этаже жилого дома. Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов, 16.

Об этом сообщает Westnews.com.ua со ссылкой на полицию.



В момент обрушения на балконе находилась 87-летняя женщина. Обломки балкона упали на второй этаж дома, а затем – и на первый.

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На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с переломом ноги и подозрением на перелом ребер.



На месте работают правоохранители.



Обвала балкона в Ивано-Франковске