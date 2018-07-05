В Ивано-Франковске обвалился балкон вместе с пенсионеркой: фото и видео
В четверг утром, 5 июля, в центре Ивано-Франковска обрушилась часть каменного балкона на третьем этаже жилого дома. Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов, 16.
Об этом сообщает Westnews.com.ua со ссылкой на полицию.
В момент обрушения на балконе находилась 87-летняя женщина. Обломки балкона упали на второй этаж дома, а затем – и на первый.
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На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с переломом ноги и подозрением на перелом ребер.
На месте работают правоохранители.
Обвала балкона в Ивано-Франковске
Фото с места обвала балкона в Ивано-Франковске
Источник: 24 Канал
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