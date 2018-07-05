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В Івано-Франківську обвалився балкон разом із пенсіонеркою: фото і відео

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В Івано-Франківську обвалився балкон, на якому була літня жінка
В Івано-Франківську обвалився балкон, на якому була літня жінка / Колаж 24 канал

У четвер вранці, 5 липня, у центрі Івано-Франківська обвалилася частина кам'яного балкона на третьому поверсі житлового будинку. Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців, 16.

Про це повідомляє Westnews.com.ua з посиланням на поліцію.

В момент обвалу на балконі перебувала 87-річна жінка. Уламки балкона впали на другий поверх будинку, а потім – і на перший.

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На місце події прибули рятувальники і швидка медична допомога. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували з переломом ноги та підозрою на перелом ребер.

На місці працюють правоохоронці.

Обвал балкону Івано-Франківськ
Обвал балкону в Івано-Франківську

Івано-Франківськ обвал балкону
Фото з місця обвалу балкону в Івано-Франківську
 

 

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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