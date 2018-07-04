У Івано-Франківській області обвалився міст: фото
У Калуському районі, Івано-Франківської області обвалився міст, який з'єднує село Довге-Калуське з Пійлом.
Про це повідомила Калуська районна державна адміністрація.
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За словами Пійлівського сільського голови Миколи Семаніва, міст збудовано у 1960-х роках минулого століття. У 2009-2010 роках здійснено капітальний ремонт мосту.
Міст у Калуському районі
За результатами обстеження зруйнованого мосту комісією райдержадміністрації буде складено дефектні акти та передано до відповідних установ. Наразі встановлено попереджувальні знаки про зруйнований міст.
Обвалений міст
Міст у Івано-Франківській області
Джерело: 24 Канал
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