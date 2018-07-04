В Ивано-Франковской области обрушился мост: фото
В Кольском районе Ивано-Франковской области обрушился мост, соединяющий село Долгое-Калужское с Пийлом.
Об этом сообщила Калужская районная государственная администрация.
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По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост построен в 1960-х годах прошлого века. В 2009-2010 годах осуществлен капитальный ремонт моста.
Мост в Калушском районе
По результатам обследования разрушенного моста комиссией райгосадминистрации будут составлены дефектные акты и переданы в соответствующие учреждения. Установлены предупредительные знаки о разрушенном мосте.
Обвалившийся мост
Мост в Ивано-Франковской области
Источник: 24 Канал
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