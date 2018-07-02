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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Франковщине автомобиль перевернулся в реку: двое людей погибли

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На Франковщине автомобиль перевернулся в реку
На Франковщине автомобиль перевернулся в реку / Фото пресс-службы ГСЧС

В воскресенье, 1 июля, на Ивано-Франковщине в реку перевернулся автомобиль, в котором находилось двое людей. В результате ДТП люди погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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1 июля в 18:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории села Витвица, в результате ДТП, в реку Лужанка перевернулся автомобиль "Фольксваген Джетта", в котором находились двое людей,
– говорится в сообщении спасателей.

Спасатели изъяли тела погибших людей. С помощью лебедки автомобиль вытащили из реки на дорожное покрытие.

Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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