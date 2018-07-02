На Франківщині автомобіль перекинувся у річку: двоє людей загинули

У неділю, 1 липня, на Івано-Франківщині у річку перекинувся автомобіль в якому знаходилося двоє людей. В результаті ДТП люди загинули.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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1 липня о 18:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території села Витвиця, в результаті ДТП, в річку Лужанка перекинувся автомобіль "Фольцваген Джетта", в якому знаходилось двоє людей,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники вилучили тіла загиблих людей. За допомогою лебідки автомобіль витягнули з річки на дорожнє покриття.