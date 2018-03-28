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В Ивано-Франковске прошли митинги медиков и педагогов

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Около трех тысяч человек со всей Ивано-Франковской области собрались под стенами облгосадминистрации из-за недофинансирования.

По словам митингующих, в 2018 году на зарплату медикам и педагогам области не хватает более 220 миллионов гривен, из-за чего летом без выплат могут остаться врачи, а в сентябре – учителя. И добавляют: такая ситуация уже была в прошлом году.

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Медики по несколько месяцев не получали деньги за свою работу. Сегодняшним митингом хотят привлечь внимание правительства, чтобы то выделило необходимые средства.

Недофинансирование по области составляет 220,2 миллиона гривен, по городу Ивано-Франковску – 80 миллионов гривен. Такая же ситуация была в прошлом году, когда у нас было недофинансирование – люди по два месяца не получали заработную плату,
– рассказала председатель областной организации Профсоюза работников здравоохранения Украины Наталья Берчак.

Также люди написали письмо-обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману. Если же их требования не выполнят, то обещают провести всеукраинский митинг.

Теги: Новости Украины Лечение Образование протесты Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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