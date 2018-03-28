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В Івано-Франківську пройшли мітинги медиків та освітян

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Близько трьох тисяч людей зі всієї Івано-Франківської області зібралися під стінами облдержадміністрації через недофінансування.

За словами мітингарів, у 2018 році на зарплатню медикам та освітянам області не вистачає понад 220 мільйонів гривень, через що влітку без виплат можуть залишитися лікарі, а у вересні – вчителі. І додають: така ситуація вже була минулого року.

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Медики по декілька місяців не отримували гроші за свою роботу. Сьогоднішнім мітингом хочуть привернути увагу уряду, аби той виділив необхідні кошти.

Недофінансування по області складає 220,2 мільйона гривень, по місту Івано-Франківську – 80 мільйонів гривень. Така ж ситуація була в минулому році, коли в нас було недофінансування – люди по два місяці не отримували заробітну плату,
– розповіла голова обласної організації Профспілки працівників охорони здоров'я України Наталія Берчак.

Також люди написали лист-звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Якщо ж їхні вимоги не виконають, то обіцяють провести всеукраїнський мітинг.

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська протести Освіта Лікування
Джерело: 24 Канал
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