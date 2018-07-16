В Ивано-Франковске женщина держала детей на цепи: полиция открыла дело

В Ивано-Франковске задержали 32-летнюю женщину, которая жестоко издевалась над собственными детьми.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Мать привязала одного ребенка цепью к крану, другого –к батарее и ушла из дома. Детям удалось вырваться. Мальчик снял оковы и помог сестре. Они собрали вещи и убежали из дома.



Мать привязала ребенка цепью к крану



Другого привязала к батарее



Детям удалось вырваться

Они собрали вещи и убежали из дома

О пропаже внуков в полицию сообщила бабушка. Правоохранители нашли их в заброшенном доме. Горе-мать, оказалось, постоянно била сына и дочь.

В полиции уже открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За это женщине грозит лишение свободы до пяти лет. Дети сейчас находятся у бабушки.