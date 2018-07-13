В ужасном пожаре на Прикарпатье погибли двое маленьких мальчиков: фото с места инцидента

Ужасная трагедия произошла на Прикарпатье: 12 июля в поселке Войнилов в жилом доме от угарного газа задохнулись двое маленьких детей 2014 и 2017 годов рождения.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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В полицию сообщил отец детей указав, что по месту жительства в доме обнаружил двух своих детей – мальчиков четырех лет и одного года без признаков жизни. При осмотре судмедэкспертом тел, следов насильственной смерти не обнаружено, предположительная причина смерти – отравление угарным газом вследствие детских шалостей с огнем,

– говорится в сообщении.

Отец детей рассказал, что около 18 вечера закрыл сыновей в доме и пошел в местный магазин. Вернулся через час и застал ужасную картину: обгоревший пол и межкомнатные двери, комнаты в дыму и тела детей.

Правоохранители отмечают, что по факту инцидента открыли уголовное производство. По нему назначена судебно-медицинская экспертиза.