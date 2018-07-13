У жахливій пожежі на Прикарпатті загинули двоє маленьких хлопчиків: фото з місця інциденту

Жахлива трагедія сталася на Прикарпатті: 12 липня у селищі Войнилів у житловому будинку від чадного газу задихнулись двоє маленьких дітей 2014 та 2017 років народження.

Про це інформує прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

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До поліції повідомив батько дітей вказавши, що по місцю проживання в будинку виявив двох своїх дітей – хлопчиків чотирьох та однорічного віку без ознак життя. При огляді судмедекспертом тіл, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірна причина смерті отруєння чадним газом внаслідок дитячих пустощів із вогнем,

– йдеться у повідомленні.

Батько дітей розповів, що близько 18 вечора закрив синів у будинку та пішов у місцевий магазин. Повернувся через годину та застав жахливу картину: обгоріла підлога та міжкімнатні двері, задимленість кімнат і тіла дітей.

Правоохоронці зазначають, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. По ньому призначено судово-медичну експертизу.