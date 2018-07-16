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В Івано-Франківську жінка тримала дітей на ланцюгу: поліція відкрила справу

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В Івано-Франківську жінка тримала дітей на ланцюгу: поліція відкрила справу
/ НПУ

В Івано-Франківську затримали 32-річну жінку, яка жорстоко знущалася над власними дітьми.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана, іншу до батареї і пішла з дому. Дітям вдалося вирватися.  Хлопчик зняв окови і допоміг сестрі. Вони зібрали речі й утекли з дому.


Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана


Іншу – до батареї


Дітям вдалося вирватися


Вони зібрали речі й утекли з дому

Про зникнення внуків поліцію повідомила бабуся. Правоохоронці знайшли їх у покинутому будинку. Горе-мати, виявилося, постійно лупцювала сина та доньку.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За це жінці загрожує позбавлення волі до п’яти років. Діти наразі перебувають у бабусі.

Теги: Новини Івано-Франківська Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 канал
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