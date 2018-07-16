В Івано-Франківську жінка тримала дітей на ланцюгу: поліція відкрила справу

В Івано-Франківську затримали 32-річну жінку, яка жорстоко знущалася над власними дітьми.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана, іншу до батареї і пішла з дому. Дітям вдалося вирватися. Хлопчик зняв окови і допоміг сестрі. Вони зібрали речі й утекли з дому.



Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана



Іншу – до батареї



Дітям вдалося вирватися



Вони зібрали речі й утекли з дому

Про зникнення внуків поліцію повідомила бабуся. Правоохоронці знайшли їх у покинутому будинку. Горе-мати, виявилося, постійно лупцювала сина та доньку.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За це жінці загрожує позбавлення волі до п’яти років. Діти наразі перебувають у бабусі.