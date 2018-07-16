В Івано-Франківську жінка тримала дітей на ланцюгу: поліція відкрила справу
В Івано-Франківську затримали 32-річну жінку, яка жорстоко знущалася над власними дітьми.
Про це повідомляє прес-служба НПУ.
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Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана, іншу до батареї і пішла з дому. Дітям вдалося вирватися. Хлопчик зняв окови і допоміг сестрі. Вони зібрали речі й утекли з дому.
Мати прив'язала одну дитину ланцюгом до крана
Іншу – до батареї
Дітям вдалося вирватися
Вони зібрали речі й утекли з дому
Про зникнення внуків поліцію повідомила бабуся. Правоохоронці знайшли їх у покинутому будинку. Горе-мати, виявилося, постійно лупцювала сина та доньку.
У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За це жінці загрожує позбавлення волі до п’яти років. Діти наразі перебувають у бабусі.