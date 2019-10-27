В Японии представили прототип летающей метлы: впечатляющие фото, видео
На IT-выставке в столице Японии компания Toyota представила концепт первой летающей метлы в мире.
По информации Fox News, прототип летающей электромитлы получил название-e-broom.
К слову: Украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто: марки и цены
Во время презентации разработчики не скрывали, что вдохновлялиась историями о колдуньях.
E-broom представили на IT-выставке в столице Японии / Фото Getty images
Однако, на удивление, первыми попытались испытать изобретение – мужчины в роликах. На видео заметно, что электронная метла совсем не летает. Поэтому можно понять, что представители мировой компании решили просто хорошо пошутить.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии