В Японии представили прототип летающей метлы: впечатляющие фото, видео

На IT-выставке в столице Японии компания Toyota представила концепт первой летающей метлы в мире.

По информации Fox News, прототип летающей электромитлы получил название-e-broom.

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Во время презентации разработчики не скрывали, что вдохновлялиась историями о колдуньях.



E-broom представили на IT-выставке в столице Японии / Фото Getty images

Однако, на удивление, первыми попытались испытать изобретение – мужчины в роликах. На видео заметно, что электронная метла совсем не летает. Поэтому можно понять, что представители мировой компании решили просто хорошо пошутить.



