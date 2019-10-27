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      В Японии представили прототип летающей метлы: впечатляющие фото, видео

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      В Японии представили прототип летающей метлы
      В Японии представили прототип летающей метлы / 50to70.com

      На IT-выставке в столице Японии компания Toyota представила концепт первой летающей метлы в мире.

      По информации Fox News, прототип летающей электромитлы получил название-e-broom.

      К слову: Украинцы приобрели рекордное количество дорогих авто: марки и цены

      Во время презентации разработчики не скрывали, что вдохновлялиась историями о колдуньях.

      летюча мітла
      E-broom представили на IT-выставке в столице Японии / Фото Getty images

      Однако, на удивление, первыми попытались испытать изобретение – мужчины в роликах. На видео заметно, что электронная метла совсем не летает. Поэтому можно понять, что представители мировой компании решили просто хорошо пошутить.


       

      blog_ava
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Курьезные новости Транспорт Авто Япония
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