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      В Японії представили прототип летючої мітли: вражаючі фото, відео

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      В Японії представили прототип летючої мітли
      В Японії представили прототип летючої мітли / 50to70.com

      На IT-виставці в столиці Японії компанія Toyota представила концепт першої летючої мітли у світі.

      За інформацією Fox News, прототип летючої електромітли отримав назву – e-broom.

      До слова: Українці придбали рекордну кількість дорогих авто: марки та ціни

      Під час презентації розробники не приховували, що надихалися історіями про чаклунок.

      летюча мітла
      E-broom представили на IT-виставці в столиці Японії / Фото Getty images

      Однак, на диво, першими спробували випробувати винахід – чоловіки в роликах. На відео помітно, що електрона мітла зовсім не літає. Тож можна зрозуміти, що представники світової компанії вирішили просто гарно пожартувати.

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Курйозні новини Японія Авто Транспорт
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