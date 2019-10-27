В Японії представили прототип летючої мітли: вражаючі фото, відео
На IT-виставці в столиці Японії компанія Toyota представила концепт першої летючої мітли у світі.
За інформацією Fox News, прототип летючої електромітли отримав назву – e-broom.
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Під час презентації розробники не приховували, що надихалися історіями про чаклунок.
E-broom представили на IT-виставці в столиці Японії / Фото Getty images
Однак, на диво, першими спробували випробувати винахід – чоловіки в роликах. На відео помітно, що електрона мітла зовсім не літає. Тож можна зрозуміти, що представники світової компанії вирішили просто гарно пожартувати.
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