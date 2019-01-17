В Японии произошло извержение вулкана: впечатляющее видео

На юго-западе Японии на острове Кутиноэрабу 17 января произошло извержение вулкана. Информации о пострадавших нет, хотя власти объявили предупреждение желтого уровня вблизи места событий.

Сообщений об ущербе или травмах среди населения не поступало, передает AFP.

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Известно, что японский вулкан выбросил пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом. К слову, там проживает всего 109 человек. Эвакуация местных жителей не проводилась.

Власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения.

Напомним, в конце 2018 года сразу две стихии обрушились на Индонезию: сначала – цунами, а впоследствии – и извержение вулкана. До 4 января в Индонезии из-за опасности повторного извержения вулкана продолжалось чрезвычайное положение.