У Японії відбулось виверження вулкана: вражаюче відео

На південному заході Японії на острові Кутіноерабу 17 січня сталося виверження вулкана. Інформації про постраждалих нема, хоча влада оголосила попередження жовтого рівня поблизу місця подій.

Повідомлень про збитки або травми серед населення не надходило, передає AFP.

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Відомо, що японський вулкан викинув попіл і дим у повітря на шість кілометрів над невеликим південним островом. До слова, там проживає всього лише 109 осіб. Евакуацію місцевих жителів не проводили.

Влада оголосила попередження жовтого рівня, що означає заборону на в'їзд в зону виверження.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року відразу дві стихії обрушились на Індонезію: спочатку – цунамі, а згодом – і виверження вулкана. До 4 січня в Індонезії через небезпеку повторного виверження вулкана тривав надзвичайний стан.