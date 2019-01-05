У Таїланді вирує ураган Пабук: кількість жертв зростає – фото і відео
У Таїланді негода спричинила зливи, сильні хвилі в морі та поривчастий вітер. Через ураган Пабук загинули 3 людини, ще 34 089 осіб евакуювали
Про це повідомляє Bangkok Post.
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За словами директора Управління з попередження і ліквідації наслідків стихійних лих Таїланду Чаяпола Тітісака, двоє людей загинули в округах Пак Пхананг і Чалерм Пракіат.
Крім того, через ураган загалом евакуювали 34 089 осіб із 240 постраждалих районів.
Очевидці постять фото та відео урагану у соціальних мережах.
Нагадаємо, що на Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років.
В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку.
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