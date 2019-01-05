У Таїланді вирує ураган Пабук: кількість жертв зростає – фото і відео

У Таїланді негода спричинила зливи, сильні хвилі в морі та поривчастий вітер. Через ураган Пабук загинули 3 людини, ще 34 089 осіб евакуювали

Про це повідомляє Bangkok Post.

Читайте також: В Індії автобус зі школярами впав у прірву: є жертви – фото з місця події

За словами директора Управління з попередження і ліквідації наслідків стихійних лих Таїланду Чаяпола Тітісака, двоє людей загинули в округах Пак Пхананг і Чалерм Пракіат.

Крім того, через ураган загалом евакуювали 34 089 осіб із 240 постраждалих районів.

Очевидці постять фото та відео урагану у соціальних мережах.

The morning after #Pabuk in Khao Lak pic.twitter.com/lk1rGMxYn7 — lauri lehtovuori (@lehtolauri) January 5, 2019

The heaviest rain was reported in Nakhon Si Thammarat province. As a consequence, the railway was flooded. This was Thung Song junction last night. It has gone down now but there will still be long delays today. Call 1690 for updates #Thailand #Pabuk #พายุปาบึก #ปาบึก pic.twitter.com/4TOYFTUlv9 — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) January 5, 2019

Нагадаємо, що на Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років.

В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку.