В Таиланде бушует ураган Пабук: количество жертв растет – фото и видео
В Таиланде непогода вызвала ливни, сильные волны в море и порывистый ветер. В результате урагана Пабук погибли 3 человека, еще 34 089 человек эвакуировали
Об этом сообщает Bangkok Post.
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По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, двое людей погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.
Кроме того, из-за урагана эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.
Очевидцы постят фото и видео урагана в социальных сетях.
Напомним, что на Юге Таиланда начался тропический шторм "Пабук", который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.
В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку.