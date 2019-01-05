В Таиланде бушует ураган Пабук: количество жертв растет – фото и видео

В Таиланде непогода вызвала ливни, сильные волны в море и порывистый ветер. В результате урагана Пабук погибли 3 человека, еще 34 089 человек эвакуировали

Об этом сообщает Bangkok Post.

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По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, двое людей погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.

Кроме того, из-за урагана эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.

Очевидцы постят фото и видео урагана в социальных сетях.

The morning after #Pabuk in Khao Lak pic.twitter.com/lk1rGMxYn7 — lauri lehtovuori (@lehtolauri) January 5, 2019

The heaviest rain was reported in Nakhon Si Thammarat province. As a consequence, the railway was flooded. This was Thung Song junction last night. It has gone down now but there will still be long delays today. Call 1690 for updates #Thailand #Pabuk #พายุปาบึก #ปาบึก pic.twitter.com/4TOYFTUlv9 — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) January 5, 2019

Напомним, что на Юге Таиланда начался тропический шторм "Пабук", который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.

В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку.