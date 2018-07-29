В Эфиопии работники полиции применили слезоточивый газ на похоронах
В Столице Эфиопии Аддис-Абебе работники полиции применили слезоточивый газ во время похорон главного инженера проекта эфиопской ГЭС Сименью Бекеле.
Об этом сообщает CNN.
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Отмечается, что его нашли мертвым в прошлый четверг за рулем собственного авто с огнестрельным ранением головы.
Тело инженера привезли на городскую площадь Маскель на катафалке в сопровождении 50 белых автомобилей. К похоронной процессии присоединилось несколько десятков тысяч человек.
Впоследствии похоронная процессия переросла в протест.
Около 20 минут люди кричали, что правительство все еще далеко от демократии,
– сказал 35-летний Бисрат Тешом, который был на площади.
Для того, чтобы успокоить недовольную толпа правоохранители применили слезоточивый газ. Это помогло утихомирить и разогнать протестующих.
Напомним, 23 июня в Эфиопии на встрече нового премьер-министра страны Абия Ахмеда один из его сторонников бросил ручную гранату в трибуну, за которой стоял глава правительства. Политик не пострадал, а вот несколько человек, находившихся в толпе, погибли, многие – получили ранения.