В Ефіопії працівники поліції застосували сльозогінний газ на похороні
У Столиці Ефіопії Аддіс-Абебі працівники поліції застосували сльозогінний газ під час похорону головного інженера проекту ефіопської ГЕС Сіменью Бекеле.
Про це повідомляє CNN.
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Зазначається, що його знайшли мертвим минулого четверга за кермом власного авто з вогнепальним пораненням голови.
Тіло інженера привезли на міську площу Маскель на катафалку у супроводі 50 білих автомобілів. До похоронної процесії приєдналося кілька десятків тисяч людей.
Згодом похоронна процесія переросла в протест.
Близько 20 хвилин люди кричали, що уряд все ще далеко від демократії,
– сказав 35-річний Бісрат Тешом, який був на площі.
Для того, щоб заспокоїти невдоволений натовп правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це допомогло втихомирити та розігнати протестувальників.
Нагадаємо, 23 червня в Ефіопії на зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда один з його прихильниками кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв глава уряду. Політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, багато – отримали поранення.