В Ефіопії працівники поліції застосували сльозогінний газ на похороні

У Столиці Ефіопії Аддіс-Абебі працівники поліції застосували сльозогінний газ під час похорону головного інженера проекту ефіопської ГЕС Сіменью Бекеле.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що його знайшли мертвим минулого четверга за кермом власного авто з вогнепальним пораненням голови.

Тіло інженера привезли на міську площу Маскель на катафалку у супроводі 50 білих автомобілів. До похоронної процесії приєдналося кілька десятків тисяч людей.

Згодом похоронна процесія переросла в протест.

Близько 20 хвилин люди кричали, що уряд все ще далеко від демократії,

– сказав 35-річний Бісрат Тешом, який був на площі.

Для того, щоб заспокоїти невдоволений натовп правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це допомогло втихомирити та розігнати протестувальників.

Funeral procession of Semegnew Bekele travels up Menelik II Avenue. Huge crowds to mourn national hero can be heard across #addisababa pic.twitter.com/u7VCTiJSnE — Jenni Marsh (@jenniCNN) 29 липня 2018 р.

Нагадаємо, 23 червня в Ефіопії на зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда один з його прихильниками кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв глава уряду. Політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, багато – отримали поранення.