В Эквадоре ужасное ДТП: перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек
Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в западной части Эквадора, в провинции Манаби. Там перевернулся пассажирский автобус.
Как пишут местные СМИ, в результате ДТП 12 человек погибли, еще 25 пассажиров получили ранения, госпитализация понадобилась 22 из них. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.
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В Twitter опубликован список погибших.
Список погибших в ДТП в Эквадоре
Источник: 24 Канал
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