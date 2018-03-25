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В Эквадоре ужасное ДТП: перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек

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В Эквадоре ужасное ДТП: перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек
В Эквадоре ужасное ДТП: перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек / Фото из соцсетей

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в западной части Эквадора, в провинции Манаби. Там перевернулся пассажирский автобус.

Как пишут местные СМИ, в результате ДТП 12 человек погибли, еще 25 пассажиров получили ранения, госпитализация понадобилась 22 из них. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.

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В Twitter опубликован список погибших.


Список погибших в ДТП в Эквадоре

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Эквадор
Источник: 24 Канал
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