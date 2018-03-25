У Еквадорі жахлива ДТП: перекинувся пасажирський автобус, загинули 12 людей
Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася у західній частині Еквадору, в провінції Манабі. Там перекинувся пасажирський автобус.
Як пишуть місцеві ЗМІ, у результаті ДТП 12 осіб загинули, ще 25 пасажирів отримали поранення, госпіталізація знадобилась 22 з них. Серед постраждалих є діти та літні особи.
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У Twitter опубліковано перелік загиблих.
Перелік загиблих у ДТП в Еквадорі
Джерело: 24 Канал
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