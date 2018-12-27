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      В Эстонии назвали условия для снятия российских санкций

      48 Читати новину українською
      Кремль
      Кремль / Фото из открытых источников

      В Эстонии считают, что Россия – страна, которая не уважает международное право

      Это сказал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщает ERR.

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      По его словам, отношения с Россией не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение. Министр также напомнил о нападении РФ на украинские корабли в Керченском проливе и отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

      Разумеется, в этой ситуации и наши двусторонние отношения в северо-восточном уголке ЕС не могут процветать в отрыве от всего остального,
      – сказал Миксер.

      Он рассказал, что введенные в отношении России санкции могут быть сняты только тогда, когда Москва выполнит условия, установленные Минскими соглашениями, а также вернет Крым.

      "Мы постоянно подчеркиваем, что Россия знает, каковы ее обязательства, например, в том, что касается соблюдения Минских соглашений. Россия хорошо знает и то, что с точки зрения международного права, Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией является незаконной. На самом деле, ограничительные меры, введенные в отношении России, связаны с вполне конкретными критериями. Они не связаны с тем, сделает ли Россия еще какое-нибудь нарушение международного права или нет ", – отметил министр.

      К слову, ранее 24 канал сообщал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала обстрел Россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива войной и призвала международное сообщество коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и требовать ее прекращения.

      Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции Эстония
      Источник: 24 Канал
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