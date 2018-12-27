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      В Естонії назвали умови для зняття російських санкцій

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      Кремль
      Кремль / Фото з відкритих джерел

      В Єстонії вважають, що Росія – країна, яка не поважає міжнародне право

      Це сказав міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, повідомляє ERR.

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      За його словами, відносини Росією не можуть покращитися, поки Москва не змінить свою поведінку. Міністр також нагадав про напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці і отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

      Зрозуміло, в цій ситуації і наші двосторонні відносини в північно-східному кутку ЄС не можуть процвітати в відриві від всього іншого,
      – сказав Міксер.

      Він розповів, що введені відносно Росії санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли Москва виконає умови, встановлені Мінськими угодами, а також проверне Крим.

      "Ми постійно підкреслюємо, що Росія знає, які її зобов'язання, наприклад, в тому, що стосується дотримання Мінських угод. Росія добре знає і те, що з точки зору міжнародного права Крим є частиною цілісної території України, а анексія Криму Росією є незаконною. Насправді, обмежувальні заходи, введені відносно Росії, пов'язані з цілком конкретними критеріями. Вони не пов'язані з тим, чи зробить Росія ще яке-небудь порушення міжнародного права чи ні ", - зазначив міністр.

      До слова, раніше 24 канал повідомляв, що президент Естонії Керсті Кальюлайд назвала обстріл Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки війною та закликала міжнародну спільноту колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати її припинення.

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Естонія Новини Росії Санкції Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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