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      В этом году во Франции предотвратили шесть терактов

      30 Читати новину українською
      Во Франции правоохранители в 2018 году предотвратили шесть террористических атак.
      Во Франции правоохранители в 2018 году предотвратили шесть террористических атак. / etoday.kz

      Французские правоохранители в 2018 году смогли предотвратить шесть террористических атак.

      Об этом в эфире BFM TV заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

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      Кристоф Кастанер заявил, что с начала 2018 года во Франции смогли предотвратить шесть атак. Он добавил, что угроза остается до сих пор высокой, но теперь она изменила форму.

      Крістоф Кастанер Франція теракти Париж міністр глава МВС
      Кристоф Кастанер в эфире BFM TV/ Фото BFM TV

      По его словам, государство принимает меры для предотвращения радикализации в обществе. Более того, правоохранители усиленно следят за теми, кто ранее был осужден за терроризм.

      Напомним, что на 13 ноября приходится третья годовщина кровавых терактов в Париже. В результате серии нападений – в парижских кафе, на концерте группы The Eagles of Death Metal и неподалеку от стадиона "Стад-де-Франс" погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

      Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

      Теги: Новости Франции Теракты в Париже
      Источник: 24 Канал
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