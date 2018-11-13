В этом году во Франции предотвратили шесть терактов

Французские правоохранители в 2018 году смогли предотвратить шесть террористических атак.

Об этом в эфире BFM TV заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

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Кристоф Кастанер заявил, что с начала 2018 года во Франции смогли предотвратить шесть атак. Он добавил, что угроза остается до сих пор высокой, но теперь она изменила форму.



Кристоф Кастанер в эфире BFM TV/ Фото BFM TV

По его словам, государство принимает меры для предотвращения радикализации в обществе. Более того, правоохранители усиленно следят за теми, кто ранее был осужден за терроризм.

Напомним, что на 13 ноября приходится третья годовщина кровавых терактов в Париже. В результате серии нападений – в парижских кафе, на концерте группы The Eagles of Death Metal и неподалеку от стадиона "Стад-де-Франс" погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".