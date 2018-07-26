В ЮАР проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином

На полях саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая проходит в неформальном окружении без представителей прессы.

Об этом сообщил сайт президента России.

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Китайский лидер прибыл в отель Four Seasons Westcliff в Йоханнесбурге, где остановилась российская делегация.

В четверг утром, 26 июля, Путин прибыл в Йоханнесбург, где накануне открылся саммит БРИКС. По итогам саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали итоговую декларацию.

Напомним, что президент России Владимир Путин не смог найти флаг РФ во время совместного фотографирования с лидерами стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР.