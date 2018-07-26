В ПАР проходить зустріч Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном

На полях саміту БРІКС в Південно-Африканській Республіці проходить зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіном, яка проходить у неформальному оточенні без представників преси.

Про це повідомив сайт президента Росії.

Читайте також: Париж може визнати перемогу Асада і Путіна в Сирії, – Le Figaro

Китайський лідер прибув до готелю Four Seasons Westcliff в Йоганнесбурзі, де зупинилася російська делегація.

У четвер вранці, 26 липня, Путін прибув в Йоганнесбург, де напередодні відкрився саміт БРІКС. За підсумками саміту глави Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР підписали підсумкову декларацію.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін не зміг знайти прапор РФ під час спільного фотографування з лідерами країн БРІКС, які беруть участь в ювілейному саміті в ПАР.