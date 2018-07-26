00:26
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
  • понеділок
    29°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ПАР проходить зустріч Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном

172 Читать новость на русском
Проходить зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна
Проходить зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна / ТАСС

На полях саміту БРІКС в Південно-Африканській Республіці проходить зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіном, яка проходить у неформальному оточенні без представників преси.

Про це повідомив сайт президента Росії.

Читайте також: Париж може визнати перемогу Асада і Путіна в Сирії, – Le Figaro

Китайський лідер прибув до готелю Four Seasons Westcliff в Йоганнесбурзі, де зупинилася російська делегація.

У четвер вранці, 26 липня, Путін прибув в Йоганнесбург, де напередодні відкрився саміт БРІКС. За підсумками саміту глави Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР підписали підсумкову декларацію.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін не зміг знайти прапор РФ під час спільного фотографування з лідерами країн БРІКС, які беруть участь в ювілейному саміті в ПАР.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Китай ПАР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
26 липня, 23:00 Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
Сергій Фурса
Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
26 липня, 22:14 Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
26 липня, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
26 липня, 21:01 Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
1031
Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
26 липня, 20:01 Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
Євгенія Мазур
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Зима в Україні вкотре призвела до проблем
 29 січня 2012 , 20:19
Ізраїль вперше застосував нову систему ПРО
 17 березня 2017 , 19:13
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук