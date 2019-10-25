В Кабмине масштабное обновление власти: как стать новым лицом правительства
В правительстве ищут новые лица, лучших будут отбирать на конкурсе. Что нужно уметь, чтобы попасть в высокие кабинеты, и какие привилегии у государственных служащих – читайте в материале 24 канала.
В Кабмине масштабное обновление власти. На 25 вакантных должностей – несколько сотен претендентов. Все они хотят стать государственным служащим категории "А". А это самый высокий чин – государственный секретарь в министерстве или руководитель государственного органа. А еще их заместители.
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Новые вакансии появляются чуть ли не каждый день.
► Что нужно уметь, чтобы побороться за высокую должность в исполнительной власти
• Иметь степень магистра.
• Иметь стаж не менее семи лет, из них три года должность руководителя.
• Свободно владеть государственным языком.
• Знать английский язык.
• Уметь публично выступать перед аудиторией.
• Знать Конституцию Украины.
И это лишь небольшая часть общих требований, конечно – есть и сугубо профильные.
► Как происходит отбор
• Сначала сдают экзамены по знанию законов и иностранного языка.
• Только лучшие попадают на собеседование.
• А там уже демонстрируют лидерство, умение анализировать и вербальное мышление. Отвечая на неудобные вопросы.
Один из экспертов, которого пригласили в комиссию отбора, отметил, что конкурсы – это самый эффективный способ обновления власти. Ведь рыба гниет с головы. Поэтому без хорошего руководителя нет смысла менять мелких чиновников.
"Главное было, в бизнесе, в том числе – это качество руководителя. Можно работников менять. Но если не менять руководителя, который может быть одиозным – будет все оставаться по-старому", – пояснил член конкурсной комиссии Сергей Сорока.
► О зарплате госслужащего
По словам эксперта, хотя льготы для госслужащих отменили, но зарплата и так достаточно высока. Оклад государственного секретаря в одном из министерств – 24 тысячи. На руки получить может значительно больше. Хотя, здесь бывали и скандалы с топ-чиновниками, которые себя премировали до ста тысяч в месяц.
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► Уменьшение количества чиновников
В то время будут не только искать новые лица, но и прощаться со старыми. Со следующего года в правительстве решили существенно уменьшить количество чиновников местного уровня.
Видео 24 канала о наборе новых людей в Кабмин:
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