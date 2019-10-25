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      В Кабмине масштабное обновление власти: как стать новым лицом правительства

      23 Читати новину українською

      В правительстве ищут новые лица, лучших будут отбирать на конкурсе. Что нужно уметь, чтобы попасть в высокие кабинеты, и какие привилегии у государственных служащих – читайте в материале 24 канала.

      В Кабмине масштабное обновление власти. На 25 вакантных должностей – несколько сотен претендентов. Все они хотят стать государственным служащим категории "А". А это самый высокий чин – государственный секретарь в министерстве или руководитель государственного органа. А еще их заместители.

      Читайте также: В "Слуге народа" откровенно рассказали о конфликтах с Кабмином

      Новые вакансии появляются чуть ли не каждый день.

      ► Что нужно уметь, чтобы побороться за высокую должность в исполнительной власти

      • Иметь степень магистра.
      • Иметь стаж не менее семи лет, из них три года должность руководителя.
      • Свободно владеть государственным языком.
      • Знать английский язык.
      • Уметь публично выступать перед аудиторией.
      • Знать Конституцию Украины.

      И это лишь небольшая часть общих требований, конечно – есть и сугубо профильные.

      ► Как происходит отбор

      • Сначала сдают экзамены по знанию законов и иностранного языка.
      • Только лучшие попадают на собеседование.
      • А там уже демонстрируют лидерство, умение анализировать и вербальное мышление. Отвечая на неудобные вопросы.

      Один из экспертов, которого пригласили в комиссию отбора, отметил, что конкурсы – это самый эффективный способ обновления власти. Ведь рыба гниет с головы. Поэтому без хорошего руководителя нет смысла менять мелких чиновников.

      "Главное было, в бизнесе, в том числе – это качество руководителя. Можно работников менять. Но если не менять руководителя, который может быть одиозным – будет все оставаться по-старому", – пояснил член конкурсной комиссии Сергей Сорока.

      ► О зарплате госслужащего

      По словам эксперта, хотя льготы для госслужащих отменили, но зарплата и так достаточно высока. Оклад государственного секретаря в одном из министерств – 24 тысячи. На руки получить может значительно больше. Хотя, здесь бывали и скандалы с топ-чиновниками, которые себя премировали до ста тысяч в месяц.

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      ► Уменьшение количества чиновников

      В то время будут не только искать новые лица, но и прощаться со старыми. Со следующего года в правительстве решили существенно уменьшить количество чиновников местного уровня.

      Видео 24 канала о наборе новых людей в Кабмин:

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Работа Кабинет Министров Украины
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