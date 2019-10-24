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      В "Слуге народа" предлагают регулярные проверки на полиграфе для нардепов и министров

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      В "Слуге народа" предлагают ввести ежегодные проверки на полиграфе
      В "Слуге народа" предлагают ввести ежегодные проверки на полиграфе / LIGA.net

      Проверки на детекторе лжи должны регулярно проходить все работники государственных органов высшего звена. В то же время политические партии могут так решать конфликтные ситуации.

      Тестирование нардепов от "Слуги народа" – положительный пример. Об этом председатель фракции в ВР Давид Арахамия сказал журналистам, комментируя собственную проверку.

      Что надо знать: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи – главные тезисы

      "Я думаю, что любая партия, которая будет в будущем иметь какие-то напряженные вопросы, должна делать тестирование на полиграфе", – отметил он.

      Арахамия также добавил, что нардеп Александр Дубинский предложил сделать такие проверки обязательными. Так, тестирование нужно проводить раз в год, если нет юридических возражений. Политик считает, что это станет "профилактическими прививками перед новым сезоном".

      Возможно, это действительно надо делать для всех работников государственных органов высшего звена: и министров, и заместителей министров. Потому что самый большой вопрос от избирателей – это уменьшение уровня коррупции в нашей стране,
      – пояснил нардеп.

      Лидер фракции также добавил, что все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, вскоре пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.

      Почему депутаты проходят детектор лжи?

      • Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.
      • 11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.
      • Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      blog_ava
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      Теги: Слуга народа Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада "Слуг народа" проверят на полиграфе Давид Арахамия
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