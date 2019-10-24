В "Слуге народа" предлагают регулярные проверки на полиграфе для нардепов и министров
Проверки на детекторе лжи должны регулярно проходить все работники государственных органов высшего звена. В то же время политические партии могут так решать конфликтные ситуации.
Тестирование нардепов от "Слуги народа" – положительный пример. Об этом председатель фракции в ВР Давид Арахамия сказал журналистам, комментируя собственную проверку.
Что надо знать: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи – главные тезисы
"Я думаю, что любая партия, которая будет в будущем иметь какие-то напряженные вопросы, должна делать тестирование на полиграфе", – отметил он.
Арахамия также добавил, что нардеп Александр Дубинский предложил сделать такие проверки обязательными. Так, тестирование нужно проводить раз в год, если нет юридических возражений. Политик считает, что это станет "профилактическими прививками перед новым сезоном".
Возможно, это действительно надо делать для всех работников государственных органов высшего звена: и министров, и заместителей министров. Потому что самый большой вопрос от избирателей – это уменьшение уровня коррупции в нашей стране,
– пояснил нардеп.
Лидер фракции также добавил, что все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, вскоре пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.
Почему депутаты проходят детектор лжи?
- Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.
- 11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.
- Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).