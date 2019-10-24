В "Слуге народа" предлагают регулярные проверки на полиграфе для нардепов и министров

Проверки на детекторе лжи должны регулярно проходить все работники государственных органов высшего звена. В то же время политические партии могут так решать конфликтные ситуации.

Тестирование нардепов от "Слуги народа" – положительный пример. Об этом председатель фракции в ВР Давид Арахамия сказал журналистам, комментируя собственную проверку.

Что надо знать: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи – главные тезисы

"Я думаю, что любая партия, которая будет в будущем иметь какие-то напряженные вопросы, должна делать тестирование на полиграфе", – отметил он.

Арахамия также добавил, что нардеп Александр Дубинский предложил сделать такие проверки обязательными. Так, тестирование нужно проводить раз в год, если нет юридических возражений. Политик считает, что это станет "профилактическими прививками перед новым сезоном".

Возможно, это действительно надо делать для всех работников государственных органов высшего звена: и министров, и заместителей министров. Потому что самый большой вопрос от избирателей – это уменьшение уровня коррупции в нашей стране,

– пояснил нардеп.

Лидер фракции также добавил, что все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, вскоре пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.

Почему депутаты проходят детектор лжи?

Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.

11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.

Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).