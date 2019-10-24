Депутатов от "Слуги народа" поведут на закрытый полиграф

Все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.

Такие предложения уже сделали СБУ, МВД и НАБУ, об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал журналистам перед проверкой на детекторе лжи.

Арахамия подчеркнул, что "это должно быть закрыто". По его словам, в НАБУ не будет возможности прийти журналистам и проводить трансляцию.

Все хотят нас проверить ... Люди идут сейчас (на полиграф – 24 канал.) Как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти,

– сказал он.

Глава фракции считает, что это будет, скорее всего, в понедельник, 28 октября.

Почему депутаты проходят детектор лжи?

Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.

11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.

Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Что за коррупционная схема?

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).