Депутатов от "Слуги народа" поведут на закрытый полиграф
Все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.
Такие предложения уже сделали СБУ, МВД и НАБУ, об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал журналистам перед проверкой на детекторе лжи.
Арахамия подчеркнул, что "это должно быть закрыто". По его словам, в НАБУ не будет возможности прийти журналистам и проводить трансляцию.
Все хотят нас проверить ... Люди идут сейчас (на полиграф – 24 канал.) Как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти,
– сказал он.
Глава фракции считает, что это будет, скорее всего, в понедельник, 28 октября.
Почему депутаты проходят детектор лжи?
- Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.
- 11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.
- Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.
Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
- Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Что за коррупционная схема?
По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).