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      Депутатов от "Слуги народа" поведут на закрытый полиграф

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      Депутатов от "Слуги народа" поведут на закрытый полиграф

      Все нардепы "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет Верховной Рады, пройдут проверку на полиграфе в одном из закрытых ведомств.

      Такие предложения уже сделали СБУ, МВД и НАБУ, об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал журналистам перед проверкой на детекторе лжи.

      Арахамия подчеркнул, что "это должно быть закрыто". По его словам, в НАБУ не будет возможности прийти журналистам и проводить трансляцию.

      Все хотят нас проверить ... Люди идут сейчас (на полиграф – 24 канал.) Как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти,
      сказал он.

      Глава фракции считает, что это будет, скорее всего, в понедельник, 28 октября.

      Почему депутаты проходят детектор лжи?

      • Все из-за коррупционного скандала в комитете. Несколько нардепов уже пошли на полиграф по собственной инициативе.
      • 11 депутатов от "Слуги народа" провалили голосование за отмену коррупционной процедуры оценки стоимости жилья.
      • Руководство партии утверждает, что они могли получить за это по 30 тысяч долларов.
        Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
      • Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Что за коррупционная схема?
      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Давид Арахамия
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