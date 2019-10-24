Депутатів від "Слуги народу" поведуть на закритий поліграф

Усі нардепи "Слуги народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройдуть перевірку на поліграфі в одному із закритих відомств.

Такі пропозиції вже зробили СБУ, МВС і НАБУ, про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія сказав журналістав перед перевіркою на детекторі брехні.

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Арахамія наголосив, що "це повинно бути закрито". За його словами, в НАБУ не буде змоги прийти журналістам та проводити трансляцію.

Всі хочуть нас перевірити… Люди йдуть зараз (на поліграф – 24 канал.) як вони хочуть, але потім ми централізована приймемо рішення, куди йти,

– сказав він.

Очільник фракції вважає, що це буде, наймовірніше, у понеділок, 28 жовтня.

Чому депутати проходять детектор брехні?

Все через корупційний скандал у фінансовому комітеті. Кілька нардепів вже пішли на поліграф з власної ініціативи.

11 депутатів від "Слуги народу" провалили голосування за скасування корупційної процедури оцінки вартості житла.

Керівництво партії стверджує, що вони могли отримати за це по 30 тисяч доларів.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).