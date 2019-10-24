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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Депутатів від "Слуги народу" поведуть на закритий поліграф

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      "Слуг народу" масово поведуть на закритий поліграф, – Арахамія
      "Слуг народу" масово поведуть на закритий поліграф, – Арахамія / 24 канал

      Усі нардепи "Слуги народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройдуть перевірку на поліграфі в одному із закритих відомств.

      Такі пропозиції вже зробили СБУ, МВС і НАБУ, про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія сказав журналістав перед перевіркою на детекторі брехні.

      Знайте більше: Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези

      Арахамія наголосив, що "це повинно бути закрито". За його словами, в НАБУ не буде змоги прийти журналістам та проводити трансляцію.

      Всі хочуть нас перевірити… Люди йдуть зараз (на поліграф – 24 канал.) як вони хочуть, але потім ми централізована приймемо рішення, куди йти,
      – сказав він.

      Очільник фракції вважає, що це буде, наймовірніше, у понеділок, 28 жовтня.

      Чому депутати проходять детектор брехні?

      • Все через корупційний скандал у фінансовому комітеті. Кілька нардепів вже пішли на поліграф з власної ініціативи.
      • 11 депутатів від "Слуги народу" провалили голосування за скасування корупційної процедури оцінки вартості житла.
      • Керівництво партії стверджує, що вони могли отримати за це по 30 тисяч доларів.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

      Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Давид Арахамія
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