У "Слузі народу" пропонують регулярні перевірки на поліграфі для нардепів та міністрів

Перевірки на детекторі брехні мають регулярно проходити усі працівники державних органів вищої ланки. Водночас політичні партії можуть так вирішувати конфліктні ситуації.

Тестування нардепів від "Слуги народу" – позитивний приклад. Про це голова фракції у ВР Давид Арахамія сказав журналістам, коментуючи власну перевірку.

Що треба знати: Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні – головні тези

"Я думаю, що будь-яка партія, яка буде в майбутньому мати якісь напружені питання, має робити тестування на поліграфі", – зазначив він.

Арахамія також додав, що нардеп Олександр Дубінський зробити такі перевірки обов’язковими. Так, тестування потрібно проводити раз на рік, якщо немає юридичних заперечень. Політик вважає, що це стане "профілактичним щепленням перед новим сезоном".

Можливо, це дійсно треба робити для усіх працівників державних органів вищої ланки: і міністрів, і заступників міністрів. Тому що найбільше питання від виборців – це зменшення рівня корупції в нашій країні,

– пояснив нардеп.

Лідер фракції також додав, що усі нардепи "Слуги народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, невдовзі пройдуть перевірку на поліграфі в одному із закритих відомств.

Чому депутати проходять детектор брехні?

Все через корупційний скандал у фінансовому комітеті. Кілька нардепів вже пішли на поліграф з власної ініціативи.

11 депутатів від "Слуги народу" провалили голосування за скасування корупційної процедури оцінки вартості житла.

Керівництво партії стверджує, що вони могли отримати за це по 30 тисяч доларів.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).