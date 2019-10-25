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      У Кабміні масштабне оновлення влади: як стати новим обличчям уряду

      61 Читать новость на русском
      Кабінет Міністрів України
      Кабінет Міністрів України / ua.news

      В уряді розшукують нові обличчя, найкращих відбиратимуть на конкурсі. Що потрібно вміти, щоб потрапити у високі кабінети, і які привілеї у державних службовців – читайте у матеріалі 24 каналу.

      У Кабміні масштабне оновлення влади. На 25 вакантних посад – декілька сотень претендентів. Усі вони хочуть стати державним службовцем категорії "А". А це найвищий чин – державний секретар в міністерстві або керівник державного органу. А ще їхні заступники.

      Читайте також: У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном

      Нові вакансії з'являються ледь не щодня.

      ► Що потрбіно вміти, аби поборотися на високу посаду у виконавчій владі.

      • Мати ступінь магістра. 
      • Мати стаж не менше семи років, з них три роки посада керівника.
      • Вільно володіти державною мовою.
      • Знати англійську мову.
      • Вміти публічно виступати перед аудиторією.
      • Знати Конституцію України. 

      І це лише невелика частина загальних вимог, звісно – є й суто профільні.

      ► Як відбувається відбір

      • Спочатку складають іспити зі знання законів та іноземної мови.
      • Лише найкращі порапляють на співбесіду. 
      • А там вже демонструють лідерство, вміння аналізувати та вербальне мислення. Відповідаючи на незручні запитання.

      Один із експертів, якого запросили в комісію відбору, зазначив, що конкурси – це найефективніший спосіб оновлення влади. Адже риба гниє з голови. Тому без хорошого керівника немає сенсу змінювати дрібних чиновників.

      "Головне було, в бізнесі, в тому числі. Це якість керівника. Можна працівників змінювати. Але якщо не змінювати керівника, який може бути одіозним – буде все залишатися по-старому", – пояснив член конкурсної комісії Сергій Сорока.

      ► Про зарплату держслужбовця

      За словами експерта, хоч пільги для держслужбовців скасували, але зарплатня і так досить висока. Оклад державного секретаря в одне з міністерств – 24 тисячі. В руки отримати може значно більше. Хоча, тут бували і скандал з топ-чиновниками, які себе преміювали до ста тисяч на місяць.

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      ► Зменшення кількості чиновників

      У той час не тільки шукатимуть нові обличчя, але й прощатимуться зі старими. З наступного року в уряді вирішили суттєво зменшити кількість чиновників місцевого рівня.

      Відео 24 каналу про набір нових людей у Кабмін:

       

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      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      24 жовтня
      1727
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Робота
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