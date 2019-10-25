У Кабміні масштабне оновлення влади: як стати новим обличчям уряду

В уряді розшукують нові обличчя, найкращих відбиратимуть на конкурсі. Що потрібно вміти, щоб потрапити у високі кабінети, і які привілеї у державних службовців – читайте у матеріалі 24 каналу.

У Кабміні масштабне оновлення влади. На 25 вакантних посад – декілька сотень претендентів. Усі вони хочуть стати державним службовцем категорії "А". А це найвищий чин – державний секретар в міністерстві або керівник державного органу. А ще їхні заступники.

Читайте також: У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном

Нові вакансії з'являються ледь не щодня.

► Що потрбіно вміти, аби поборотися на високу посаду у виконавчій владі.

• Мати ступінь магістра.

• Мати стаж не менше семи років, з них три роки посада керівника.

• Вільно володіти державною мовою.

• Знати англійську мову.

• Вміти публічно виступати перед аудиторією.

• Знати Конституцію України.

І це лише невелика частина загальних вимог, звісно – є й суто профільні.

► Як відбувається відбір

• Спочатку складають іспити зі знання законів та іноземної мови.

• Лише найкращі порапляють на співбесіду.

• А там вже демонструють лідерство, вміння аналізувати та вербальне мислення. Відповідаючи на незручні запитання.

Один із експертів, якого запросили в комісію відбору, зазначив, що конкурси – це найефективніший спосіб оновлення влади. Адже риба гниє з голови. Тому без хорошого керівника немає сенсу змінювати дрібних чиновників.

"Головне було, в бізнесі, в тому числі. Це якість керівника. Можна працівників змінювати. Але якщо не змінювати керівника, який може бути одіозним – буде все залишатися по-старому", – пояснив член конкурсної комісії Сергій Сорока.

► Про зарплату держслужбовця

За словами експерта, хоч пільги для держслужбовців скасували, але зарплатня і так досить висока. Оклад державного секретаря в одне з міністерств – 24 тисячі. В руки отримати може значно більше. Хоча, тут бували і скандал з топ-чиновниками, які себе преміювали до ста тисяч на місяць.

Читайте також: У "Слузі народу" пропонують регулярні перевірки на поліграфі для нардепів та міністрів

► Зменшення кількості чиновників

У той час не тільки шукатимуть нові обличчя, але й прощатимуться зі старими. З наступного року в уряді вирішили суттєво зменшити кількість чиновників місцевого рівня.

Відео 24 каналу про набір нових людей у Кабмін: