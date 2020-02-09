В Кабмине может появиться новая должность
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вскоре в украинском правительстве может появиться новый вице-премєр. Заниматься он будет координацией экономического блока.
Как отметил Гончарук в эфире телеканала ICTV, сегодня в правительстве хотят усилить экономический блок, поскольку они делают акцент на привлечении инвестиций.
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Нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность,
– отметил премьер.
По его словам, для выполнения таких обязанностей могут назначить нового вице-премьера. Что касается действующей команды, то он оценил ее работу как сильную и позитивную, правда определенные недостатки в ее работе есть.
Среди прочего Гончарук подчеркнул, что в правительстве думают над тем, как усилить:
- аграрное направление в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
- социальный блок, потому что в Украине больше 10 миллионов человек живут за чертой бедности.
К слову, в правительстве также планируют разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий на два отдельных министерства. Новоиспеченное Министерство ветеранов может возглавить член украинской группы в Минске Алексей Резников.
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