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      У Кабміні може з’явитися нова посада

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      Гончарук: У Кабмін може з'явитися новий віцепрем'єр із питань економічного блоку / Amrita-cs

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незабаром в українському уряді може з’явитися новий віцепремєр. Займатися він буде координацією економічного блоку.

      Як зауважив Гончарук у ефірі телеканалу ICTV, сьогодні в уряді хочуть посилити економічний блок, оскільки вони роблять акцент на залучення інвестицій.

      Радимо ознайомитися! Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука

      Нам точно є потрібною людина в уряді, який координуватиме міністерства економічного блоку: економіки, енергетики, інфраструктури з точки зору залучення інвестицій, і для того, щоб захищати промисловість,
      – зазначив прем’єр.

      За його словами, для виконання таких обов'язків можуть призначити нового віцепрем'єра. Щодо своєї чинної, команди, то він оцінив її роботу як сильну та позитивну, щоправда певні недоліки в її роботі є.

      Серед іншого Гончарук підкреслив, що в уряді думають над тим, як посилити:  

      • аграрний напрямок в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
      • соціальний блок, бо в Україні понад 10 мільйонів людей живуть за межею бідності.

      До слова, в уряді також планують рохділити Міністерство ветеранів та окупованих територій на два окремих міністерства. Новоспечене Міністерство ветеранів може очолити член української групи у Мінську Олексій Резніков. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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