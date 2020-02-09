У Кабміні може з’явитися нова посада

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що незабаром в українському уряді може з’явитися новий віцепремєр. Займатися він буде координацією економічного блоку.

Як зауважив Гончарук у ефірі телеканалу ICTV, сьогодні в уряді хочуть посилити економічний блок, оскільки вони роблять акцент на залучення інвестицій.

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Нам точно є потрібною людина в уряді, який координуватиме міністерства економічного блоку: економіки, енергетики, інфраструктури з точки зору залучення інвестицій, і для того, щоб захищати промисловість,

– зазначив прем’єр.

За його словами, для виконання таких обов'язків можуть призначити нового віцепрем'єра. Щодо своєї чинної, команди, то він оцінив її роботу як сильну та позитивну, щоправда певні недоліки в її роботі є.

Серед іншого Гончарук підкреслив, що в уряді думають над тим, як посилити:

аграрний напрямок в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

соціальний блок, бо в Україні понад 10 мільйонів людей живуть за межею бідності.

До слова, в уряді також планують рохділити Міністерство ветеранів та окупованих територій на два окремих міністерства. Новоспечене Міністерство ветеранів може очолити член української групи у Мінську Олексій Резніков.