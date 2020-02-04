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      В Кабмине возможны кадровые изменения в ближайшее время: заявление "Слуги народа"

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      Корниенко рассказал, что в Кабмине в ближайшее время возможны большие перемены / Фото 24 канала

      В Кабинете министров Украины в ближайшее время возможны кадровые решения и определенные перестановки. В частности, вероятное создание министерства оккупированных территорий и изменение чиновников в министерствах экономики и соцполитики.

      Ситуацию с возможными перестановками в Кабмине прокомментировал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в Верховной Раде, передает "Цензор.НЕТ". По его словам, нардепы пока ничего не знают о том, что 1 февраля в Офисе Президента якобы проходили собеседования на новые должности министров.

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      "Мы ждем развития событий. Я думаю, что в ближайшее время. В принципе, президент несколько недель назад ставил задачу перед премьер-министром по пересмотру структуры в Министерстве экономики, в частности, гуманитарного направления: культуры, спорта и молодежи. И я думаю , что в ближайшее время будут какие-то, возможно, кадровые и организационные решения", – сказал Корниенко.

      В то же время журналист Роман Кравец в своем телеграме пишет, что перестановки в правительстве вероятны еще до конца этой недели.

      Премьер Гончарук ищет себе усиление в экономике и социалке. Также активно говорят о создании министерства оккупированных территорий,
      – рассказал Кравец.

      https://t.me/ne_kravets/142

      Почему появились разговоры о переставновках в Кабмине?

      СМИ пишут, что 1 февраля в Офисе Президента состоялось первое большое собеседование с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Разговоры с потенциальными чиновниками проводил президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

      Руководство государства рассматривает возможность разделения двух министерств: из Министерства экономики могут выделить министерство агропромышленного комплекса, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

      Кроме того, ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что "Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства".

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Оккупированные территории Алексей Гончаренко Министерство социальной политики Новости Украины Слуга народа Кабинет Министров Украины Новости политики
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