В Кабуле талибы совершили нападение на здание МВД Афганистана

В Кабуле боевики террористической группировки "Талибан" совершили атаку на здание Министерства внутренних дел Афганистана. Все шестеро нападающих погибли.

Ворваться в здание МВД им так и не удалось, передает DW.

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Отмечается, что трое смертников подорвались сразу возле здания ведомства, трое других начали стрельбу, пытаясь ворваться в помещение. Правоохранители обезвредили нападавших.

Известно о по меньшей мере одном раненом полицейском.

Напомним, в афганском городе Джелалабад, в провинции Нангархар, в пятницу ночью, 18 мая, во время матча по крикету на стадионе произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 43 получили ранения.



