В Кабуле талибы совершили нападение на здание МВД Афганистана
В Кабуле боевики террористической группировки "Талибан" совершили атаку на здание Министерства внутренних дел Афганистана. Все шестеро нападающих погибли.
Ворваться в здание МВД им так и не удалось, передает DW.
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Отмечается, что трое смертников подорвались сразу возле здания ведомства, трое других начали стрельбу, пытаясь ворваться в помещение. Правоохранители обезвредили нападавших.
Известно о по меньшей мере одном раненом полицейском.
Напомним, в афганском городе Джелалабад, в провинции Нангархар, в пятницу ночью, 18 мая, во время матча по крикету на стадионе произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 43 получили ранения.
Источник: 24 Канал
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