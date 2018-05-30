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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

В Кабулі таліби здійснили напад на будівлю МВС Афганістану

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Всі шестеро нападників загинули. Відомо також про пораненого правоохоронця
Всі шестеро нападників загинули. Відомо також про пораненого правоохоронця / usnews.com

В Кабулі бойовики терористичного угруповання "Талібан" здійснили атаку на будівлю Міністерства внутрішніх справ Афганістану. Всі шестеро нападників загинули.

Увірватися до будівлі МВС їм так і не вдалося, передає DW.

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Зазначається, що троє смертників підірвалися одразу біля будівлі відомства, троє інших розпочали стрілянину, намагаючись увірватись у приміщення. Правоохоронці знешкодили нападників. 

Відомо про щонайменше одного пораненого поліцейського.

Нагадаємо, в афганському місті Джелалабад, що в провінції Нангархар, у п'ятницю вночі, 18 травня, під час матчу з крикету на стадіоні відбулася серія вибухів, внаслідок чого щонайменше 8 осіб загинуло та 43 отримали поранення.
 

Теги: Афганістан Талібан Теракт
Джерело: 24 Канал
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