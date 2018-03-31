В каких случаях в Украине можно не платить за такси: объяснение юриста

Клиенты официальных служб такси имеют право не платить за проезд в том случае, если считают, что услуга была оказана ненадлежащим образом. Кроме того, пассажиры такси имеют право на возмещение убытков, если во время поездки произошло ДТП.

Об этом в телеэфире рассказал автоюрист Денис Конюшко, сообщает "Обозреватель".

Он отметил, что если человек пользуется услугами такси, то она имеет право требовать соблюдения лицензионных условий.

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Если это было официальное такси, то из-за несоблюдения водителем такси определенных положений имеем право на возражение относительно оплаты. Если там было частное такси, то это уже взаимоотношения между людьми. Там вообще невозможно зафиксировать, что пассажир должен вам средства, поскольку официального заказа не было,

– рассказал Конюшко.

Кроме того, автоюрист отметил, что пассажиры такси имеют право на возмещение убытков в случае ДПТ во время поездки. При этом если человек воспользовался услугами неофициального такси, то это не освобождает водителя от возмещения убытков.

"Согласно Гражданскому кодексу, все убытки должны быть возмещены лицом, его причинившим. В этом случае, если есть полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, то он распространяется на пассажира. Соответственно при получении травм или повреждении имущества человек может обратиться в страховую указанного таксиста. Проверить полис и страховой полис можно также на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", – посоветовал Конюшко.

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Он добавил, что если пассажир такси попал в ДТП в незастрахованном автомобиле, он может обратиться в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины и получить там возмещение.

Добавим, что автоюрист также посоветовал не пользоваться услугами такси на еврономерах: "Потом найти этого водителя, если он не захочет, нереально. А полиса вообще может не быть".