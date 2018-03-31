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В яких випадках в Україні можна не платити за таксі: пояснення від юриста

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Таксі в Україні
Таксі в Україні / Фото з вільних мереж

Клієнти офіційних служб таксі мають право не платити за проїзд у тому випадку, якщо вважають, що послуга була надана неналежно. Окрім того, пасажири таксі мають право на відшкодування збитків, якщо під час поїздки трапилася ДТП.

Про це в телеефірі розповів автоюрист Денис Конюшко, повідомляє "Обозреватель".

Він наголосив, що якщо людина користується послугами таксі, то вона має право вимагати дотримання ліцензійних умов.

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Якщо це було офіційне таксі, то ми через недотримання водієм таксі певних положень маємо право на заперечення щодо оплати. Якщо там було приватне таксі, то це вже взаємовідносини між людьми. Там взагалі неможливо зафіксувати, що пасажир винен вам кошти, оскільки офіційного замовлення не було,
– розповів Конюшко.

Окрім того, автоюрист зазначив, що пасажири таксі мають право на відшкодування збитків у разі ДПТ під час поїздки. При цьому якщо людина скористалася послугами неофіційного таксі, то це не звільняє водія від відшкодування збитків

"Відповідно до Цивільного кодексу, всі збитки мають бути відшкодовані особою, яка їх завдала. В цьому випадку, якщо є поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, то він поширюється на пасажира. Відповідно при отриманні травм або пошкодженні майна людина може звернутися до страхової зазначеного таксиста. Перевірити поліс і страхову можна також на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України", – порадив Конюшко.

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Він додав, що якщо пасажир таксі потрапив у ДТП в незастрахованому автомобілі, він може звернутися до Моторного транспортного страхового бюро України та отримати там відшкодування.

Додамо, що автоюрист також порадив не користуватися послугами таксі на єврономерах: "Потім знайти цього водія, якщо він не захоче, нереально. А поліса взагалі може не бути".

Теги: Новини України Аварії та ДТП Гроші Транспорт
Джерело: 24 Канал
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