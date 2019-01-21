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      В каких странах у Украины нет послов: перечень

      92 Читати новину українською
      У Украины нет послов в девяти странах
      У Украины нет послов в девяти странах / Фото из открытых источников

      У Украины нет послов в девяти иностранных государствах. Там украинские дипломатические ведомства возглавляются временно поверенными.

      Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передают "Украинские новости".

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      С 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии, с 2014-го – на Кубе и в Черногории, а с 2015 года – в Ирландии. Кроме того, два года не назначаются послы в Латвии и Хорватии, а осенью 2018 года освободились вакансии послов в Таджикистане и Азербайджане.

      С декабря 2015 года у Украины нет посла в России, однако его назначение так и не планируется.

      Отметим, послы в иностранных государствах назначаются и освобождаются президентом Украины по представлению министра иностранных дел.

      Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы могут свободно путешествовать в более 130 стран мира. По его словам, к этому списку в 2018 году добавились 14 государств.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Азербайджана Таджикистан Черногория Куба Новости России Ирландия Хорватия Латвия МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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