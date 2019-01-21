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      У яких державах Україна не має послів: перелік

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      Україна не має послів у дев'яти країнах
      Україна не має послів у дев'яти країнах / Фото з відкритих джерел

      Україна не має послів у дев'яти іноземних державах. Там українські дипломатичні відомства очолюються тимчасово повіреними.

      Про це повідимили у Міністерстві закордонних справ України, передають "Українські новини".

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      З 2009 року Україна не має посла в Ефіопії, з 2014-го – на Кубі та в Чорногорії, а з 2015 року – в Ірландії. Окрім того, два роки не призначаються посли в Латвії та Хорватії, а восени 2018 року звільнилися вакансії послів у Таджикистані та Азербайджані.

      З грудня 2015 року Україна немає посла в Росії, проте його призначення так і не планується.

      Зазначимо, посли в іноземних державах призначаються та звільняються президентом України за поданням міністра закордонних справ.

      Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що українці мають змогу вільно мандрувати до понад 130 країн світу. За його словами, до цього списку у 2018 році додалися 14 держав.

      Теги: Новини політики Новини України МЗС України Латвія Хорватія Ірландія Новини Росії Куба Чорногорія Таджикистан Новини Азербайджану
      Джерело: 24 Канал
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