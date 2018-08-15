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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В какую сумму обойдется России содержать стадионы после Чемпионата мира: неожиданные данные

103 Читати новину українською

В английском языке есть прекрасная идиома white ellefant. Означает она что-то очень дорогое и абсолютно безполезное. Содержать его – удовольствие не из дешевых, практически нереально. В России слоны не водятся, разве что в цирках или зоопарках, но лишнего дорого балласта после Чемпионата мира немало, стадионов примерно семь.

16 миллиардов рублей или более 6,5 миллиардов в гривнах – в такую сумму обойдется местным бюджетам содержание стадионов после Чемпионата мира.

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Программа рассчитана до 2023 года. Для мундиаля в России возвели 7 стадионов. Ежегодное содержание каждого из них оценивают в 300 миллионов рублей. За счет билетов перекрыть расходы не получится. В прошлом сезоне средняя посещаемость самой успешной 44-тысячной "Ростов-арены" составляла лишь 12,7 тысяч фанатов.

Средняя посещаемость "Ростов-арены"

Самым дорогим сооружением мундиаля оказалась "Зенит Арена". Стоимость возведения стадиона на острове "Кристовский" за 10 лет возросла в 7,5 раз.

Больше – смотрите в выпуске"Вести Кремля". 

Теги: Новости России Деньги Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 канал
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