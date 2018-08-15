В яку суму обійдеться Росії утримувати стадіони після Чемпіонату світу: неочікувані дані

В англійській мові є прекрасна ідіома white ellefant. Означає воно щось дуже дороге і абсолютно безкорисне. Утримувати його – задоволення не з дешевих, практично нереальне. У Росії слони не водяться, хіба в цирках чи зоопарках, але зайвого дорого баласту після Чемпіонату світу чимало, стадіонів приблизно сім.

16 мільярдів рублів або понад 6, 5 мільярдів у гривнях – в таку суму обійдеться місцевим бюджетам утримання стадіонів після Чемпіонату світу.

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Програма розрахована до 2023 року. Для мундіалю в Росії звели 7 стадіонів. Щорічне утримання кожного із них оцінюють у 300 мільйонів рублів. За рахунок квитків перекрити видатки не вийде. У минулому сезоні середня відвідуваність найбільш успішної 44-тисячної "Ростов-арени" становило лише 12,7 тисяч фанатів.



Середня відвідуваність "Ростов-арени"

Найдорожчою спорудою мундіалю виявилась "Зеніт Арена". Вартість зведення стадіону на острові "Кристовский" за 10 років зросла у 7,5 разів.

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