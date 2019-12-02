В Калушском районе откроют восстановленный мост, – Зеленский назвал дату

На Ивано-Франковщине завершается восстановление моста, который соединяет деревни Долго-Калушское и Пойло. Президент пообещал, что его откроют до конца 2019 года.

Зеленский в своем видеоблоге заверил, что работы по восстановлению моста через реку Чечва завершатся вовремя. Обратите внимание: 200 миллионов гривен на жилье для ветеранов АТО: Зеленский сообщил детали К концу года вы увидите восстановленный мост. Обещали сделать до 25 декабря. Уверен, что 24 декабря все будет сделано,

– отметил он.

Восстановленный мост откроют вовремя / Фото Марии Оринчак Что известно о мосте через реку Чечва Мост построили в 1960-х годах прошлого века. В 2009-2010 годах состоялся его капитальный ремонт. А в июле 2018 года в результате наводнения мост обрушился.

В августе 2019 года во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский принял участие в совещании по вопросам восстановления мостов, поврежденных наводнением. Президент осмотрел мост через реку Чечва.

Правительство утвердило выделение денег на мост и начались восстановительные работы.