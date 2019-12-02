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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Калушском районе откроют восстановленный мост, – Зеленский назвал дату

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      Так выглядел разрушенный мост в 2018 году / report.if.ua

      На Ивано-Франковщине завершается восстановление моста, который соединяет деревни Долго-Калушское и Пойло. Президент пообещал, что его откроют до конца 2019 года.

      Зеленский в своем видеоблоге заверил, что работы по восстановлению моста через реку Чечва завершатся вовремя.

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      К концу года вы увидите восстановленный мост. Обещали сделать до 25 декабря. Уверен, что 24 декабря все будет сделано,
      – отметил он.

      міст калуський район
      Восстановленный мост откроют вовремя / Фото Марии Оринчак

      Что известно о мосте через реку Чечва

      • Мост построили в 1960-х годах прошлого века. В 2009-2010 годах состоялся его капитальный ремонт. А в июле 2018 года в результате наводнения мост обрушился.
      • В августе 2019 года во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский принял участие в совещании по вопросам восстановления мостов, поврежденных наводнением. Президент осмотрел мост через реку Чечва.
      • Правительство утвердило выделение денег на мост и начались восстановительные работы.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Стихийный бедствия Новости Ивано-Франковска
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