У Калуському районі відкриють відновлений міст, – Зеленський назвав дату

На Івано-Франківщині завершується відновлення моста, який з'єднує села Довге-Калуське та Пійло. Президент пообіцяв, що його відкриють до кінця 2019 року.

Зеленський у своєму відеоблозі запевнив, що роботи з відновлення моста через річку Чечва завершаться вчасно. Зверніть увагу: 200 мільйонів гривень на житло для ветеранів АТО: Зеленський повідомив деталі До кінця року ви побачите відновлений міст. Обіцяли зробити до 25 грудня. Впевнений, що 24 грудня все буде зроблено,

– зазначив він.

Відновлений міст відкриють вчасно / Фото Марії Оринчак Що відомо про міст через річку Чечва Міст збудували у 1960-х роках минулого століття. У 2009-2010 роках відбувся його капітальний ремонт. А у липні 2018 року внаслідок повені міст обвалився.

У серпні 2019 року під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Зеленський взяв участь у нараді з питань відновлення мостів, пошкоджених повінню. Президент оглянув міст через річку Чечва.

Уряд затвердив виділення грошей на міст і почалися відновлювальні роботи.