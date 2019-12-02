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      У Калуському районі відкриють відновлений міст, – Зеленський назвав дату

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      Так виглядав зруйнований міст у 2018 році / report.if.ua

      На Івано-Франківщині завершується відновлення моста, який з'єднує села Довге-Калуське та Пійло. Президент пообіцяв, що його відкриють до кінця 2019 року.

      Зеленський у своєму відеоблозі запевнив, що роботи з відновлення моста через річку Чечва завершаться вчасно. 

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      До кінця року ви побачите відновлений міст. Обіцяли зробити до 25 грудня. Впевнений, що 24 грудня все буде зроблено,
      – зазначив він.

      міст калуський район
      Відновлений міст відкриють вчасно / Фото Марії Оринчак

      Що відомо про міст через річку Чечва

      • Міст збудували у 1960-х роках минулого століття. У 2009-2010 роках відбувся його капітальний ремонт. А у липні 2018 року внаслідок повені міст обвалився.
      • У серпні 2019 року під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Зеленський взяв участь у нараді з питань відновлення мостів, пошкоджених повінню. Президент оглянув міст через річку Чечва.
      • Уряд затвердив виділення грошей на міст і почалися відновлювальні роботи.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Івано-Франківська Стихійні лиха
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