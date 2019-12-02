У Калуському районі відкриють відновлений міст, – Зеленський назвав дату
На Івано-Франківщині завершується відновлення моста, який з'єднує села Довге-Калуське та Пійло. Президент пообіцяв, що його відкриють до кінця 2019 року.
Зеленський у своєму відеоблозі запевнив, що роботи з відновлення моста через річку Чечва завершаться вчасно.
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До кінця року ви побачите відновлений міст. Обіцяли зробити до 25 грудня. Впевнений, що 24 грудня все буде зроблено,
– зазначив він.
Відновлений міст відкриють вчасно / Фото Марії Оринчак
Що відомо про міст через річку Чечва
- Міст збудували у 1960-х роках минулого століття. У 2009-2010 роках відбувся його капітальний ремонт. А у липні 2018 року внаслідок повені міст обвалився.
- У серпні 2019 року під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Зеленський взяв участь у нараді з питань відновлення мостів, пошкоджених повінню. Президент оглянув міст через річку Чечва.
- Уряд затвердив виділення грошей на міст і почалися відновлювальні роботи.
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