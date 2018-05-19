В Каменском столкнулись маршрутка и грузовик, 22 человека пострадали
В Каменском в пятницу, 22 мая, городской автобус "Эталон", который следовал по маршруту № 10, столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В аварии пострадали 22 человека, 13 из них доставили в больницу. Еще 9 человек самостоятельно обратились в травмпункт, госпитализация им не понадобилась.
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Предварительно установлено, что водитель маршрутки, находясь за рулем, внезапно начал чувствовать себя плохо и терять сознание.
Наконец он не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовиком.
Источник: 24 Канал
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