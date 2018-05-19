В Каменском столкнулись маршрутка и грузовик, 22 человека пострадали

В Каменском в пятницу, 22 мая, городской автобус "Эталон", который следовал по маршруту № 10, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В аварии пострадали 22 человека, 13 из них доставили в больницу. Еще 9 человек самостоятельно обратились в травмпункт, госпитализация им не понадобилась.

Читайте также: На Буковине пассажирский автобус слетел в кювет: есть пострадавшие

Предварительно установлено, что водитель маршрутки, находясь за рулем, внезапно начал чувствовать себя плохо и терять сознание.

Наконец он не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовиком.