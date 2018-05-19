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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Камʼянському зіткнулися маршрутка та вантажівка, 22 людини постраждали

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У Кам’янському в п’ятницю, 22 травня, міський автобус "Еталон", який слідував за маршрутом № 10, зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

В аварії постраждали 22 людини, 13 з них доправили в лікарню. Ще 9 людей самостійно звернулися до травмпункту, госпіталізація їм не знадобилася.

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Попередньо встановлено, що водій маршрутки, перебуваючи за кермом, раптово почав почувати себе погано і втрачати свідомість.

Врешті він не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованою на узбіччі дороги вантажівкою. 

Теги: Новини України Фотоновини Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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