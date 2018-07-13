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В Канаде разбился самолет: есть жертва

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В Канаде разбился легкомоторный самолет
В Канаде разбился легкомоторный самолет / Фото из открытых источников

В Канаде неподалеку от столицы страны Торонто разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщили в полиции региона Йорк, передает телеканал CTV.

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Как рассказали правоохранители, инцидент произошел близ аэропорта города Меркхем, что за 30 километров от Торонто.

Самолет разбился далеко от домов и дорог, единственным погибшим оказался пилот,
– говорится в сообщении.

Сейчас канадские власти по факту трагедии начали расследование, на ее место выехала группа следователей.

Напомним, недавно в горах на Аляске упал небольшой пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту, однако, несмотря на различные травмы, в результате аварии никто не погиб.

Теги: Жертвы Канада Катастрофа авиация
Источник: 24 Канал
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